Эр-Рияд, 7 октября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Китайская компания Whale Cloud подписала партнерское соглашение с холдинговой компанией Shamas из Саудовской Аравии о запуске 13 цифровых медиа-проектов с бюджетом $600 млн, сообщает электронная газета Sabq, передает 6 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Эр-Рияд

Ожидается, что выручка от партнерства составит около миллиарда долларов США в ближайшие три-пять лет, говорится в сообщении.

Whale Could, компания-пионер в области цифровых облачных технологий, поможет саудовской компании в развитии своего собственного саудовского медиа-города. В городе будет внедрено несколько технологий, в том числе интеллектуальная парковка безопасности, облачные данные.

Партнеры также будут способствовать развитию медиаиндустрии в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с использованием новейших цифровых облачных технологий, мультимедиа и интеллектуальных технологий для предоставления высококачественного арабского медиаконтента.