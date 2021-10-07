Вашингтон, 7 октября, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Прогнозы относительно возможности встречи президента США Джозефа Байдена и президента РФ Владимира Путина в Риме отказалась делать пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 6 октября в ходе регулярного брифинга.

(сс) The White House Джен Псаки

Псаки пояснила, что у неё нет никаких прогнозов относительно двусторонних встреч. По словам пресс-секретаря Белого дома, этот вопрос прорабатывается на ежедневной основе.

Кроме того, Псаки пояснила, что американская сторона не ждала мгновенных результатов и от встречи лидеров РФ и США в Женеве, которая состоялась в июне.

«Мы не ожидали, что это будет поворотным моментом, что все сразу же станет отлично в отношениях. Это не так. У нас по-прежнему остается озабоченность, но это была возможность выразить ее на высоком уровне, посмотреть, что можно сделать в связи с этим долгосрочной перспективе», — уточнила пресс-секретарь Белого дома.

По словам Псаки, в настоящее время по многим вопросам, поднятым в Женеве, продолжается диалог.

Напомним, саммит Группы двадцати (G20) в Риме запланирован на 30−31 октября.