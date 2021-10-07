Петропавловск-Камчатский, 7 октября, 2021, 03:16 — ИА Регнум. В акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки 7 октября были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,8. Об этом сообщили в пресс-службе камчатского филиала Геофизической службы РАН.

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Их эпицентр располагался в 102 километрах от города Петропавловск-Камчатский, а очаг залегал на глубине 42 километра. В МЧС Камчатского края уточнили, что обращений от жителей региона по поводу землетрясения не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,7.