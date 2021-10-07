Москва, 7 октября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск Министерства обороны России к главному управлению обустройства войск. В споре речь шла о более чем 963 млн рублей. Решение судьи Акименко ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

В карточке дела пока появилась лишь запись — «иск удовлетворить полностью». В споре фигурировала сумма 963 583 395,82 рубля, которая была указана как неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса.

АО «Главное управление обустройства войск» является частым ответчиком в делах министерства. И этот спор далеко не единственный. В арбитраже Москвы на сегодня ещё несколько дел, которые до конца не разобраны. В частности, 16 сентября 2021 года были поданы две претензии на общую сумму свыше 852 млн рублей, а 6 октября ещё две — на 98 194 612,62 рубля и 196 393 293,06 рубля.