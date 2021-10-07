Пекин, 7 октября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, за первые восемь месяцев этого года производство промышленных роботов в Китае продемонстрировало быстрый рост, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Промышленный робот

За первые восемь месяцев объем производства промышленных роботов в Китае достиг 239 249 единиц, увеличившись на 63,9% в годовом исчислении, согласно данным Национального бюро статистики КНР, главного статистического ведомства страны.

Только в августе производство промышленных роботов в стране составило 32 828 единиц, что на 57,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.