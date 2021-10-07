Лхаса, Китай, 7 октября, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Тибетский автономный район на юго-западе Китая принял 33,27 млн внутренних и зарубежных туристов за первые восемь месяцев этого года, что на 20,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным регионального департамента туризма, доходы региона от туризма выросли на 35,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 41,49 млрд юаней (около $6,4 млрд) за тот же период. Рост как числа туристов, так и доходов от туризма был частично обусловлен эффективной борьбой с эпидемией в Китае.

Кроме того, открытие железной дороги Лхаса-Ньингчи, первой электрифицированной железной дороги в Тибете, принесло удобство туристам и новые возможности для развития туризма в регионе.

Железная дорога официально начала свою работу 25 июня. По сравнению с автомобильным транспортом, она сокращает время в пути из Лхасы в Ньингчи с 5 часов примерно до 3,5 часов. Тибет поставил цель принять 42 млн туристов и получить годовой доход от туризма в размере 44 млрд юаней в 2021 году.