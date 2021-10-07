Варшава, 7 октября, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Незаконному пересечению границы Польши с Белоруссией будут противостоять военные вертолеты, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак 6 октября на своей странице в Twitter.

Roberta F Винт вертолета

По его словам, воздушное патрулирование приграничных территорий начнется в ближайшие дни. Блащак также добавил, что сотрудникам пограничной службы Польши помогают около трех тысяч военнослужащих польской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей троих избитых беженцев из Сирии, которые находились в критическом состоянии.