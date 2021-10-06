Шанхай, Китай, 7 октября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Импорт сои из Соединенных Штатов в Шанхае вырос до 2,53 млн тонн за первые восемь месяцев года, что на 91% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 31,1% от общего объема импортированных соевых бобов с января по август, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Scott Bauer Соя

За первые восемь месяцев город импортировал в общей сложности около 8,15 млн тонн соевых бобов, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мегаполис импортировал около 5,62 млн тонн соевых бобов из Бразилии, что на 7,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 68,9% от общего объема импортированных соевых бобов за тот же период.

Общая стоимость импорта сои в Шанхай с января по август достигла 26,46 млрд юаней (около $4,1 млрд), что на 27,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные Шанхайской таможни.