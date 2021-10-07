Астрахань, 7 октября, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Арбитраж Астраханской области признал право собственности на храм на улице Мытищинская, 45 в Астрахани за православным приходом храма святителя Николая Астраханской епархии РПЦ. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Купола

Спор касался одноэтажного здания общей площадью 271,1 кв. м.

«Решение суда об удовлетворении заявления о признании права собственности на недвижимое имущество является основанием для регистрации уполномоченным органом права собственности лица на недвижимое имущество в установленном законом порядке и не заменяет собой документы, выдаваемые этим органом», — отметила судья Егорова.

Напомним, ранее православный приход Христорождественской церкви из села Саблино Рязанской области потребовал через суд передать ему здание храма в силу приобретательной давности. Иск будут рассматривать в конце ноября.

В арбитражах России в последние годы идут активные судебные баталии за права на храмы, молельные дома, часовни, а также мечети.