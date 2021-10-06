Москва, 7 октября, 2021, 02:43 — ИА Регнум. Технологическую платформу для единой вакцины от гриппа и от COVID-19 создали учёные в России. Об этом 6 октября рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с изданием «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Как уточнил специалист, технологическая платформа для создания единой вакцины уже разработана, в её основе — вакцина против ротавирусов. Разработка препарата против различных видов коронавирусов походит параллельно. В случае, если технология сработает, начнётся работа по созданию вакцины, которая будет действовать одновременно и против вируса гриппа, и против коронавирусов.

Клинические испытания единой вакцины намечены на конец 2022 года. Одновременно с Центром им. Н. Ф. Гамалеи единую вакцину разрабатывают и другие российские научные центры.

Как пояснил Гинцбург, необходимость создания единой вакцины связана с тем, что одновременное заражение двумя вирусами усиливает тяжесть течения заболевания гриппом и увеличивает летальность от него. По словам учёного, при единой вакцине количество вырабатываемых антител не уменьшится и можно будет прививаться реже, чем раз в полгода.

Специалист напомнил, что пока не создана единая вакцина, желательно прививаться и от гриппа, и от COVID-19, так как только одной прививки недостаточно для формирования иммунитета, поскольку мы имеем дело с двумя разными вирусами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом, по мнению профессора Каролинского института (Стокгольм) Матти Сэлльберга, нужно ревакцинироваться от COVID-19 не реже одного раза в год.