Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Формат и сроки встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина прорабатываются властями обеих стран, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 6 октября на брифинге.

Джен Псаки White House

Она подчеркнула, что детали мероприятия еще не согласованы. Так Псаки ответила на вопрос о возможности встречи двух лидеров. Пресс-секретарь добавила, что США уделяют пристальное внимание переговорам с Китаем и платинируют продолжать диалог с китайской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября агентство Reuters распространило информацию о том, что в конце 2021 года может состояться двусторонний саммит с участием Джо Байдена и Си Цзиньпина.

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