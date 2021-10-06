Москва, 7 октября, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск компании «Кибертехника» к АО «Воентелеком», которое является единственным поставщиком Минобороны РФ сразу по ряду направлений в области связи. Ответчику предстоит выплатить лишь часть от заявленных изначально 15 млн рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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Изначально истец требовал выплатить ему неустойку в размере 15 720 306,93 рубля, но суд удовлетворил претензии лишь частично.

«Взыскать с АО «Воентелеком» в пользу АО «Кибертехника» неустойку в размере 432 553,36 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 3 082 065,85 рубля», — отметил судья.

Напомним, в мае 2021 года один из кредиторов военных связистов заявлял о планах обратиться с банкротным иском, но в суд дело пока не поступало.

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