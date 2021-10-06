Пекин, 7 октября, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Китай в среду объявил желтое предупреждение о возможных геологических катастрофах в некоторых частях страны, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Цитата Оползень в Киргизии

Министерство природных ресурсов и Метеорологическое управление Китая предупредили о высоком риске геологических катастроф в некоторых районах Хэбэя, Шаньси, Шэньси, Ганьсу и Сычуани с утра 6 по вечер 7 октября.

Местным жителям рекомендуется принимать меры предосторожности в случае геологических катастроф, вызванных сильными осадками, особенно в районах со скрытыми опасностями.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за которой следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.