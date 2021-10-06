Наньнин, Китай, 7 октября, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Пять человек погибли и 11 получили ранения после лобового столкновения грузовика с пятью автомобилями на шоссе в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая 6 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 14:30 по местному времени 6 октября, когда грузовик прорвал ограждение посреди шоссе в городе Циньчжоу и врезался в пять автомобилей, ехавших по встречной полосе, сообщило городское бюро по чрезвычайным ситуациям.

По данным бюро, среди 11 раненых один находится в тяжелом состоянии. Водитель грузовика был взят под стражу полицией, в настоящее время проводится дальнейшее расследование причин аварии.