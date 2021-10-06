Пекин, 7 октября, 2021, 01:59 — ИА Регнум. Китайский марсоход и орбитальный аппарат приостановили все исследования с середины сентября, чтобы переждать период солнечной интерференции, сообщило 5 октября Национальное космическое управление Китая, передает агентство Синьхуа.

(cс) Pablo de León‎ «Тяньвэнь-1»

Солнечная интерференция — это явление, когда Марс и Земля движутся по обе стороны от Солнца, образуя с ним почти прямую линию. В течение этого периода солнечное электромагнитное излучение будет усиливаться и нарушит связь между зондами и Землей.

Период закончится в середине октября, и два зонда возобновят связь с Землей, продолжив научные исследования на Красной планете, сообщили в администрации.

Китайская миссия «Тяньвэнь-1», состоящая из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, была запущена 23 июля 2020 года. Марсоход «Чжужун» спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса 22 мая.