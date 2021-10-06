Вена, 7 октября, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Подозрения в пособничестве взяточничеству отверг канцлер Австрии Себастьян Курц и сообщил, что останется на своём посту, несмотря на ведущееся в отношении него расследование. Соответствующее заявление политик сделал в ходе интервью в эфире телеканала ORF 2.

(сс) Österreichische Außenministerium Канцлер Австрии Себастьян Курц

По словам Курца, все предпринятые в отношении него расследования ведутся без каких-либо конкретных улик и он не понимает, почему именно его хотят сделать виновным в каких-то противоправных действиях.

Курц напомнил о принципе презумпции невиновности и указал, что если Австрия дорожит своим статусом правового и конституционного государства, то надо ему соответствовать.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обысках в штаб-квартире правящей Австрийской народной партии (АНП) и в министерстве финансов Австрии. Обыски проводились в рамках обвинения в нецелевом расходовании бюджетных средств. В списке подозреваемых в коррупции и измене оказались девять человек, в том числе сам канцлер, его советник и ближайшее окружение.

В свою очередь, АНП отвергла обвинения и заявила о политически мотивированном преследовании канцлера Курца.