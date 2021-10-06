Пекин, 7 октября, 2021, 01:50 — ИА Регнум. По данным Министерства финансов, местные органы власти Китая выпустили облигаций на сумму почти 4,88 трлн юаней (около $752,5 млрд) за первые восемь месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Советский плакат с призывом приобретать государственные облигации. 1950-е

Из общего объема выпуска, специальных облигаций за этот период было выпущено 2,78 трлн юаней, в то время как выпуск общих облигаций составил 2,1 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства. В период с января по август были выпущены облигации местных органов власти со средним сроком выпуска 11 лет и средней процентной ставкой 3,39%.

Только в августе объем выпуска облигаций местных органов власти достиг 879,7 млрд юаней. К концу августа непогашенные долги местных органов власти Китая составили 28,47 трлн юаней, что соответствует официальному лимиту в 33,28 трлн юаней на этот год, сообщило министерство.