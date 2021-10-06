Пекин, 7 октября, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Сектор курьерской доставки Китая продолжил расширяться в сентябре, как показал ежемесячный отраслевой индекс, передает агентство Синьхуа.

Китай

Индекс развития доставки товаров Chinaexpress в сентябре составил 360,7 пункта, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное почтовое бюро КНР. По данным бюро, объем бизнеса экспресс-доставки, как ожидается, вырастет на 22% в годовом исчислении в октябре.

Ежемесячный объем доставляемых посылок, вероятно, превысит 10 млрд в четвертом квартале, который является напряженным сезоном для отрасли, говорится в сообщении.