Пекин, 7 октября, 2021, 01:45 — ИА Регнум. Валютный регулятор Китая недавно начал публиковать данные о внешних портфельных инвестиционных активах страны, принадлежащих держателям-резидентам, оглашая данные по секторам, сообщает агентство Синьхуа.

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Этот шаг направлен на дальнейшее повышение прозрачности данных, сообщает Государственное управление иностранной валюты Китая (SAFE). По данным SAFE, к концу 2020 года нефинансовый сектор владел внешними портфельными инвестиционными активами на общую сумму $354,3 млрд, что составляет 39% от общего объема по стране.

Небанковские финансовые учреждения владели $354,1 млрд таких активов, что также составляет 39% от общего объема. Активы банков составляли $191,5 млрд, или 21% от общего объема.

Более ранние данные SAFE показали, что внешние портфельные инвестиционные активы Китая (без учета резервных активов) составили $899,9 млрд к концу 2020 года, из которых $604,3 млрд были вложены в акции и $295,5 млрд — в облигации.