Вашингтон, 7 октября, 2021, 01:43 — ИА Регнум. Кандидатуру Джеймса О'Брайена на пост координатора США по санкциям выдвинул на рассмотрение Сенатом Конгресса США американский президент Джо Байден. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

С 1989 по 2001 год О'Брайен работал старшим советником госсекретаря страны и заместителем главы отдела политического планирования Госдепартамента, а также специальным представителем американского лидера по балканским странам. В 2015—2017 годах он являлся спецпосланником президента США по вопросам освобождения американцев, находящихся в плену за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего постоянного представителя США при НАТО Николаса Бернса на пост американского посла в Китае.