Синин, Китай, 7 октября, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Провинция Цинхай на северо-западе Китая инвестировала 124 млн юаней (около $19 млн) в выращивание тибетских овец за последние два года, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Пастух с отарой

По данным провинциального департамента сельского хозяйства и по делам сельских районов, эти средства были использованы для содействия преобразованию и модернизации тибетского овцеводства, создания экологических пастбищ и стандартизированных производственных баз, развития талантов и брендов, а также расширения каналов сбыта.

В прошлом году в провинции было около 6,3 млн тибетских овец, доступных для убоя, а таже было произведено 133 000 тонн мяса, что на 8% и 10,8% соответственно больше по сравнению с показателями на конец 2015 года, сказал глава департамента Ван Юйху.

Цинхай является одним из пяти пастбищных районов Китая с полезной площадью пастбищ 474 млн му (31,6 млн). Тибетское овцеводство стало основным источником дохода для многих местных фермеров и скотоводов.