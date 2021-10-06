Сямынь, Китай, 7 октября, 2021, 01:38 — ИА Регнум. Прибрежный город Сямынь в провинции Фуцзянь на востоке Китая обеспечил объем торговли на уровне 200,65 млрд юаней (около $31,06 млрд) с государствами-членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) за первые восемь месяцев 2021 года, что на 24,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

James Yu Сямэнь

Из общего объема импорт составил 128,62 млрд юаней, а экспорт составил 72,03 млрд юаней, что на 37,5% и 6,8% больше, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе товарооборот Сямэня со странами-членами RCEP достиг 28,78 млрд юаней, что является рекордным показателем.

Государственные предприятия города внесли наибольший вклад в рост, зарегистрировав рост на 30,4% в годовом исчислении в торговле со странами-членами RCEP в период с января по август текущего года.

Основными импортируемыми товарами в этот период были металлическая руда и тяжелый минеральный песок, механические и электрические изделия, а также сельскохозяйственная продукция. Импорт металлической руды и тяжелого минерального песка, в частности, увеличился на 72,7% в годовом исчислении за этот период.

По данным таможни, экспорт в основном включал механическую и электротехническую продукцию, а также трудоемкие товары.