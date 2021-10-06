Пекин, 7 октября, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Проект береговой электростанции Циньхуандао/Цаофейдянь, расположенный в среднезападной части Бохайского залива, был запущен Китайской национальной шельфовой корпорацией (CNOOC) для питания морских нефтяных месторождений, сообщает агентство Синьхуа.

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Такой подход демонстрирует замечательные эффекты энергосбережения и сокращения выбросов, обеспечивая историческое изменение режима энергопотребления при эксплуатации морских нефтяных месторождений Китая, говорится в сообщении CNOOC.

Этот запуск указывает на то, что структура энергопотребления морских нефтяных месторождений приступила к полномасштабной реализации низкоуглеродной трансформации, добавили в компании.

В рамках шельфового энергетического проекта были построены две береговые высоковольтные коммутационные станции и две морские платформы для производства электроэнергии с проектной мощностью передачи электроэнергии 200 МВт.

После запуска прибрежного энергетического проекта, ожидается, что нефтяные месторождения сэкономят 85 900 тонн стандартного эквивалента угля и сократят выбросы углекислого газа на 186 000 тонн в пиковые годы.