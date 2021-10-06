Пекин, 7 октября, 2021, 01:30 — ИА Регнум. На конец июня в Китае было зарегистрировано 17,3119 трлн юаней непогашенного внешнего долга, номинированного как в национальной, так и в иностранной валюте, что эквивалентно $2,6798 трлн, сообщает агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Все основные показатели внешнего долга находились в пределах международно признанных пороговых значений, а риск внешнего долга Китая находится под контролем, сообщило Государственное управление иностранной валюты КНР.

Что касается структуры погашения, то непогашенный среднесрочный и долгосрочный внешний долг составил 7,5707 трлн юаней, что составляет 44%. Непогашенный краткосрочный внешний долг составил 9,7412 трлн юаней, что составляет 56%, из которых 38% приходится на кредиты, связанные с торговлей.

Что касается институциональных секторов, то непогашенная задолженность органов государственного управления составила 2,7486 трлн юаней, что составляет 16%, а непогашенная задолженность банков составила 8,1084 трлн юаней, что составляет 47%.

Что касается долговых инструментов, то остаток кредитов составил 3,0696 трлн юаней, что составляет 18%, а непогашенная валюта и депозиты составили 3,9773 трлн юаней, что составляет 23%.