Пекин, 7 октября, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Крупнейшие высокотехнологичные предприятия в пекинском районе Чжунгуаньцунь, получившем неофициальное название «Китайская кремниевая долина», зафиксировали рост общей выручки на 27,8% в годовом исчислении за первые восемь месяцев этого года, показала статистика, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Пекинского муниципального бюро статистики, выручка этих крупных предприятий в период с января по август составила 5,2 трлн юаней (около $807 млрд). Компании в области электроники и информации, биоинженерии и новых медицинских технологий сохранили высокие темпы роста, говорится в сообщении.

Число сотрудников по исследованиям и разработкам (R&D) в этих крупных фирмах Чжунгуаньцунz достигло 751 000 за тот же период, увеличившись на 8,9% в годовом исчислении.

Основанная в 1988 году на северо-западе Пекина, Чжунгуаньцунь, с кластерами университетов и научно-исследовательских институтов, является первой национальной зоной промышленного развития в области высоких технологий Китая.