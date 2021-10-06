Москва, 7 октября, 2021, 01:19 — ИА Регнум. Экстренную посадку совершил пассажирский самолёт Airbus A350, следовавший из столицы Мальдив Мале, в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом 6 октября сообщил журналистам источник в авиационных службах.

(сс) Joao Carlos Medau Airbus A350

Уточняется, что экипаж самолёта сообщил о проблемах, возникших с тягой двигателей. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших в результате авиапроисшествия нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в американском штате Калифорния потерпел крушение истребитель ВМС США. Лётчик сумел катапультироваться и получил незначительные травмы.