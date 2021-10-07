Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Нерешительные действия администрации американского президента Джо Байдена могут спровоцировать Китай на войну с США. Об этом говорится в заявлении бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, распространенном 6 октября пресс-службой политика.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению экс-главы государства, Пекин перестал уважать Вашингтон из-за слабости, которое проявляет нынешнее руководство Соединенных Штатов. Трамп пояснил, что КНР наблюдал за «капитуляцией войск США перед «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Он отметил, что из-за действий «телевизионных генералов» погибли 13 американских военнослужащих, а в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попала «лучшая в мире военная техника на сумму $85 млрд, которую Китай и Россия уже изучают для копирования».

Кроем того, бывший президент в очередной раз выразил мнение о том, что выборы президента США в 2020 году были сфальсифицированы и, в связи с этим, американская администрация стала «слабой и коррумпированной».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Дональд Трамп призвал Конгресс США провести расследование по поводу вывода американских войск из Афганистана и выяснить точное число военнослужащих, погибших в ходе эвакуации.

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