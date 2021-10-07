Москва, 7 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В боснийском городе Сребреница летом 1995 года произошел не геноцид, а военное преступление. Такое мнение высказал член независимой международной комиссии по расследованию событий в Сребренице и ее окрестностях 1992−1995 гг, американский эксперт Стивен Мейер, передает корреспондент ИА REGNUM.

Balkan Photos Босния и Герцеговина

Мейер выступил 6 октября на конференции об итогах работы комиссии, которая прошла в Московском государственном институте международных отношений.

«Сребреница была легитимной военной целью. За нападением на этот город стояла целая история других нападений. Что касается остальных действий, там были совершены ужасные казни, и комиссия об этих своих выводах сообщила руководству Республики Сербской», — сказал Мейер.

Напомним, что Стивен Мейер — бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ. Во время войны в бывшей Югославии он занимал должность заместителя начальника Межведомственных балканских оперативных групп (BTF), которые располагались в штаб-квартире ЦРУ.