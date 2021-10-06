Арлингтон, США, 7 октября, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Мужчина, которого подозревают в стрельбе на территории школы Timberview High School в американском городе Арлингтон (штат Техас), задержан полицейскими. Об этом 6 октября сообщило на своей странице в Twitter управление городской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

В заявление отмечается, что задержание прошло «без каких-либо происшествий». В сообщении также говорится, что из здания школы была эвакуирована большая часть учащихся. В полиции отметили, что указанным лицам ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в результате стрельбы в школе Арлингтона были ранены четыре человека. Троих пострадавших доставили в больницу. Полиция объявила, что подозревает в совершении преступления 18-летнего школьника Тимоти Джорджа Симпкинса и объявила его в розыск.