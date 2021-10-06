Нью-Йорк, США, 7 октября, 2021, 00:48 — ИА Регнум. Исключительно гуманитарные цели преследует Организация Объединённых наций (ООН) в Эфиопии. Об этом 6 октября заявил генеральный секретарь организации Антониу Гуттереш в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

(сс) John Iglar Флаг Эфиопии

Генсек ООН указал, что у организации в Эфиопии нет никакой политической повестки, первостепенная задача — обеспечение безопасности населения. По словам Гуттереша, недопустимо, чтобы люди умирали от голода и в результате военных действий.

«Нужно сделать все возможное, чтобы положить конец этому конфликту и обеспечить доступ к гуманитарной помощи на всей территории Эфиопии», — отметил генсек ООН.

Кроме того, глава ООН указал, что запросил у властей Эфиопии документы о возможной неправомерной деятельности сотрудников организации в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генсек ООН сообщил об усугублении гуманитарного кризиса в Эфиопии.