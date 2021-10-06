Москва, 7 октября, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Во время гражданского конфликта в бывшей Югославии мировые СМИ проявили чрезмерную предвзятость и создали картину, в рамках которой сербы являются преступниками, лишенными человеческих качеств, что потом сказалось не только на поколении, которое пережило войну, но и на его потомках. Об этом рассказал французский эксперт Патрик Барриот 6 октября.

Tresnjevo Этнический состав Боснии и Герцеговины

Барриот выступил в рамках конференции по поводу итогов работы независимой международной комиссии по расследованию преступлений против сербов в Сараево 1991−1995 гг., которая прошла в Московском государственном институте международных отношений, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мировые СМИ вообще не упоминали страдания сербов. У сербов не было права на сочувствие. Мусульманское сообщество в Боснии и Герцеговине было представлено только в роли жертвы, а сербское сообщество в роли преступника. Это привело к ужасным последствиям. Ученные доказали, что сильная травма меняет экспрессию генов и это оставляет опечаток на следующих поколениях в виде увеличенной тревожности. Это случилось и с сербами», — рассказал Барриот.

Напомним, что независимая международная комиссия, которая расследовала преступления против сербов в Сараево и преступления в Сребренице и ее окрестностях против представителей всех народов БиГ, опубликовала итоговый доклад о результатах своей работы летом 2021 года. Несколько недель спустя бывший верховный представитель в БиГ Валентин Инцко принял закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».