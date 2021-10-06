Лима, 7 октября, 2021, 00:26 — ИА Регнум. Перуанское правительство во главе с премьер-министром Гидо Бельидо отправлено в отставку. Об этом объявил президент Перу Педро Кастильо 6 октября в ходе видеоообращения к согражданам.

Gob.pe Педро Кастильо

Он выразил благодарность главе исполнительного органа и всем министрам, работавшим с ним. Кастильо также сообщил, что новое правительство Перу примет присягу в ближайшие часы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября японское правительство во главе с премьер-министром Ёсихидэ Суги ушло в отставку в полном составе. Новым председателем исполнительного органа стал лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида.

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