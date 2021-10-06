Москва, 7 октября, 2021, 00:11 — ИА Регнум. Раны, которые остаются после войны, не затягиваются за один день, и не надо сыпать соль на них. Так член независимой международной комиссии по расследованию преступлений против сербов в Сараево в 1991—1995 гг., французский эксперт Патрик Барриот прокомментировал последние события в Боснии и Герцеговине, вызванные введением закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» со стороны бывшего верховного представителя международного сообщества в БиГ Валентина Инцко.

Fred Romero Сараево. Босния и Герцеговина

Барриот выступил на международной конференции, посвященной итогам расследования независимой международной комиссии, которая 6 октября прошла в МГИМО.

По словам французского эксперта, нужно признать преступления, которые во время гражданского конфликта в Боснии и Герцеговине в 1990-е годы были совершены против сербов.

«Насилие против сербов никогда не было квалифицировано соответствующим образом. Сербы имеют право на свою правду. Судьба более 260 сербов, пропавших в Сараево, до сих пор не выяснена, они считаются пропавшими без вести», — сказал Барриот.

Эксперт отметил, что власти БиГ ставят многочисленные преграды тем, кто занимается поисками пропавших в Сараево сербов, например, не разрешают проводить раскопки.

Напомним, что Патрик Барриот — полковник французской армии в отставке, эксперт по военной медицине и медицине катастроф с многолетним опытом работы во всем мире, включая бывшую Югославию.