Манчестер, Великобритания, 7 октября, 2021, 00:01 — ИА Регнум. 36-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду по контракту с «Манчестер Юнайтед» получает 31,1 миллиона евро за сезон (26,5 миллиона фунтов). Об этом 6 октября сообщило изданиеSporrac.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Криштиану Роналду с огромным отрывом является самым высокооплачиваемым футболистом в составе «красных дьяволов».

В текущем сезоне Роналду принял участие в шести матчах за «МЮ» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами в ворота «Ньюкасла», «Янг Бойз», «Вест Хэма» и «Вильярреала».

Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.