7 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter заявление премьер-министра Бориса Джонсона о том, как при его правительстве страна процветает.

Джейн Спай, , 00:25 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в речью на конференции Консервативной партии и рассказал о «выдающемся правительстве, которое действительно решает проблемы страны».

Борис Джонсон Chatham House

«После десятилетий пассивного течения это правительство реформаторское, это могущественное правительство, это правительство, которое осуществило Brexit, которое осуществляет выпуск вакцины, которое решит проблему социальной защиты. И мы будем решать крупнейшие основные проблемы нашей экономики и общества, проблемы, которые ни одно правительство до нас не затрагивало из-за своей слабости. И я имею в виду долгосрочные структурные недостатки в экономике Великобритании. А сейчас, благодаря выпуску вакцины, мы является самой открытой экономикой в Большой Семерке», — заявил премьер-министр.

В связи с обещаниями Джонсона у пользователей возникли вопросы к тому, как он собирается устранять проблемы в экономике. Один из самых популярных вопросов: когда у британцев будут нормальные зарплаты?

«Как вы собираетесь исправлять низкоквалифицированный труд, низкую оплату труда, из-за которой британцы не хотят идти работать, и инфляцию? Как вы сделаете низкоквалифицированный труд высококвалифицированным и будете его выше оплачивать? И если сделаете, потом цены поднимете?» — спросил @MOS69646572.

В комментариях отметили, что Джонсону нельзя верить, так как он не приводит никаких деталей. Пользователи добавили, что вывод о недоверии к премьер-министру основан на коллективном опыте.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

«Премьер-министр может говорить, сколько хочет, но он не дает никаких доказательств. А детали очень важны», — написал @chris_haxby.

«И почему я не верю ни единому слову этого человека? Может это опыт?» — написал @PedroCoPsy.

Некоторые пользователи согласились с тем, что при Джонсоне страна изменилась, они считают, что Джонсон может остаться у власти надолго.

«Последние прогнозы о будущем Бориса Джонсона: окончание срока будет в 2024 году или позже (за 55%), он будет лидером Консервативной партии на следующих общих выборах (за 75%)», — подтвердил @smarkets.

Часть комментаторов видит большую проблему в том, что политики дестабилизируют и захватывают экономику, поэтому в британском обществе так много социальных проблем.

«Большая основополагающая проблема наших экономики и общества в том, что политики со всех сторон защищают и субсидируют корпоративную прибыль. Увеличение в два раза минимальной оплаты труда увеличит прибыль от налогов, сократит затраты на пособия, позволит людям покупать себе еду и сократит национальный долг», — предложил @LogicalFallac18.

«Я предполагаю, что это означает продолжение выплат донорам прибыли по многомиллионным контрактам при максимальном сокращении пособий для работающий семей?» — поинтересовался @TheGreatWapiti.

Цвета британского флага Dion Hinchcliffe

Многие пользователи не согласились с утверждениями Джонсона о победах этого правительства. Они считают, что выход из Евросоюза ничем хорошим не закончился, пандемию в Британии так и не победили, при этом плана по социальной сфере до сих пор нет.

«Brexit не завершён. У него нет плана. Вакцинация не завершена. У него нет уверенности в ней. Соцзащита не будет завершена, потому что, опять же, нет никакого плана», — прокомментировал @YorkshirePundit.

«Brexit закончился дефицитом топлива и продуктов, недостатком рабочей силы, северо-ирландский протокол не применяется, контроль импорта не осуществляется. Статистика по COVID-19: 150 тысяч человек умерли, ежедневно выявляют по 30 тысяч новых случаев, еженедельно умирает по тысяче человек. По социальной защите нет плана, нет надежды», — написал @DavidSmith237.

«Не учитывая, что Brexit не завершен, пока не будут исполнены все обещания. Вакцинация против COVID-19 не завершена, пока всех в возрасте от 12 до 17 лет не вакцинируют, и один из самых высоких уровней заболеваемости не будет взят под контроль», — отметил @channingwalton.

«Давайте просто надеяться, что «решение проблемы социальной защиты» пройдет чуть более успешно, чем Brexit», — пожелал @OwenHewlett.

Ряд комментаторов напомнил, что Консервативная партия была у власти на протяжении последних 10 лет, соответственно всё, о чем говорил Джонсон, правительство не соизволило решить.

«Это правительство реформистов… было у власти на протяжении десятилетия», — отметил @winston1975.

«Тори у власти уже 11 лет…» — напомнил @somersetchris.