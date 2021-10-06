Минск, , 23:54 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии расследует уголовное дело с обвинением 136 граждан в «экстремизме» (статья 130 белорусского УК). Об этом 6 октября проинформировала пресс-служба ведомства.

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«В настоящее время Следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбужденное по статьям 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемыми по уголовному делу являются 136 так называемых «анонимных комментаторов». К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации на сайте СК.

То же сообщение зачитал для государственной прессы официальный представитель ведомства Сергей Кабакович, ранее отметившийся в политических репрессиях в рамках «дела регнумовцев» («дело пророссийских публицистов»). Он считает себя «экспертом по экстремизму» и входит в созданную правительством «экспертную комиссию» по оценке публикаций на предмет наличия в ней признаков экстремизма, хотя на самом деле не является экспертом в этой сфере — как и большинство членов этой комиссии.

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Напомним, 28 сентября при отработке адресов оппозиционеров под предлогом подозрений их в «терроризме» был застрелен офицер КГБ Белоруссии. Ответным огнём сотрудники спецслужбы застрелили, согласно официальной версии, открывшего огонь программиста Андрея Зельцера. Руководство постсоветской республики пообещало отомстить за гибель офицера КГБ и озвучило угрозы в адрес не проявляющих лояльности к режиму Александра Лукашенко.