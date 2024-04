Лос-Анджелес, США, 6 октября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Американский поп-исполнитель The Weeknd опубликовал еще одно обновление касаемо своего пятого альбома, сообщив, что он «завершен».

Скриншот с YouTube The Weeknd (Абель Тесфайе)

Тесфайе сказал в радиошоу Memento Mori Apple Music 1: «Многое произошло: обустраивался в новом доме, снимал клипы, работал над предварительными постановками для другого мира моей музыки, уделяю время себе, чтобы полностью не сойти с ума. Но теперь мы вернулись. Я надеюсь, что вы все отлично провели лето. Некоторые захватывающие треки появятся позже осенью, до того как альбом выйдет. Мы будем медленно раскрывать эту информацию в ближайшие пару месяцев. Альбом завершен, не хватает только пары персонажей, которые являются ключевыми для повествования. Но единственное, что имеет значение, — это этот самый момент».

Напомним, что еще в июле The Weeknd вернулся с новым синглом «Take My Breath», и с тех пор появился в треках рэпера Belly «Die For It» и «Better Believe», а также в «Hurricane» Канье Уэста.