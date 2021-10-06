Анкара, 6 октября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Национальное собрание Турции принял законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату. В ходе голосования в среду, 6 октября, документ был принят единогласно.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Парижское соглашение по климату было подписано более чем 190 странами в декабре 2015 года. Документ определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления и предусматривает меры по сокращению выбросов парниковых газов, увеличению использования возобновляемых источников энергии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассчитывает завершить процесс ратификации соглашения до начала 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в ноябре в Глазго.