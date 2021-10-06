Тюмень, 7 октября, 2021, 00:01 — ИА Регнум. В Тюмени задержаны организатор и участники постановочного видеоролика с избиением пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области Кадр пранка с « ограбления старушки»

Задержаны трое граждан 18, 21 и 23 лет, публиковавшие провокационные видеоролики в интернете, на которых имитируется ограбление и избиение пожилой женщины, в роли которой выступил один из пранкеров. Причём двое из них ранее судимы за кражу один — за незаконный оборот наркотиков. В настоящий момент молодые люди нигде не работают, отметили в пресс-службе тюменской полиции.

По факту составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В ближайшее время материалы будут направлены суд.