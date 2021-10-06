Дубль Феррана Торреса принес сборной Испании победу над Италией
Милан, Италия, 6 октября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. 6 октября в Милане на стадионе «Сан-Сиро» сборная Испании по футболу одержала минимальную победу над сборной Италии со счетом 2:1. Матч проходил в рамках полуфинала Лиги Наций УЕФА. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Первый мяч на 17-й минуте встречи забил фланговый атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес после передачи Микеля Оярасабаля — 0:1. На 42-й минутезащитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи был удален с поля. В конце первого тайма Торрес оформил дубль — 0:2. На 83-й минуте центральный полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини забил «гол престижа» после передачи Федерико Кьезы — 1:2.
Сборная Испании, одержав победу в сегодняшней игре, прервала 37-матчевую беспроигрышную серию сборной Италии.
Статистика матча (Италия/Испания)
Удары 7/13
Удары в створ 4/5
Владение 32%/68%Угловые 1/5
Нарушения 14/17
Составы команд:
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Эмерсон, Бастон, Бонуччи, Верратти (Локателли, 58'),Жоржиньо (Пеллегрини, 64'), Барелла (Калабрия, 72'), Инсинье (Кин, 58'), Кьеза, Бернандески (Кьеллини, 46').
Главный тренер: Роберто Манчини.
Испания: Симон, Аспиликуэта, Торрес, Ляпорт, Алонсо, Коке (Мерино, 75'),Гави (Роберто, 84'), Бускетс, Торрес (Пино, 49'),Оярасабаль, Сарабия (Сальватьерра, 75').
Главный тренер: Луис Энрике.
В финале Лиги Наци УЕФА сборная Испании встретится с победителем матча Бельгия — Франция.