Лондон, 6 октября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Британский рок-исполнитель Сэм Фендер поделился музыкальным видео для своего недавнего сингла «Spit Of You» со Стефеном Грэхэмом в главной роли. Клип доступен для просмотра на официальной YouTube-канале артиста.

(сс) Eric Nopanen Музыка

В пронзительных визуальном ряде новой клипа певец и британский актер играют отца и сына. По мере продолжения клипа в их отношениях начинают появляться трещины, поскольку Фендер изо всех сил пытается открыться своему отцу. Видео завершается громкой ссорой между ними, прежде чем они в конце концов обнимутся. «Стефен Грэхэм действительно один из лучших актеров, которых когда-либо видела в этой стране», — сказал Фендер. «Я был вне своей зоны комфорта, но это был самый удивительный опыт, который у меня когда-либо был. Большое спасибо Филу Барантини за то, что он воплотил эту красоту в жизнь».

Грэхэм ранее снимался в музыкальных клипах для таких групп, как Arctic Monkeys («Fluorescent Adolescent»), Kasabian («You're In Love With A Psycho») и Noel Gallagher's High Flying Birds («Wandering Star»).