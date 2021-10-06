Вашингтон, 6 октября, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Палубный истребитель F/A-18 °F Super Hornet разбился в американском штате Калифорния, сообщает 6 октября пресс-служба ВМС США.

F-18 Hornet

Катастрофа истребителя произошла 4 октября на территории национального парка.

Уточняется, что разбился истребитель F/A-18 °F Super Hornet из состава эскадрильи ВМС США VX-9 «Vampires», базирующейся на авиабазе ВМС в Чайна-Лейк.

Самолет совершал тренировочный полет, через некоторое время с ним пропала связь. Позднее выяснилось, что истребитель упал в южной части национального парка.

Лётчик сумел катапультироваться и получил незначительные травмы. После эвакуации спасателями он был доставлен в больницу Лас-Вегаса.

Причина авиакатастрофы пока не установлена.