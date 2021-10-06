Тирана, 6 октября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. В Албании 6 октября прошел протест против роста цен. Десятки митингующих собрались напротив здания правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, почему-то наряду с хлебом и углеводородами в списке того, что показалось протестующим слишком дорогим, оказалось спортивное питание. Протестующие заявили, что рост цен приводит их семьи к крайней бедности.

В протесте приняли участие активисты, артисты, но представителей политических партий не было замечено. О вспышках насилия в ходе протестов не сообщается, но контролировали толпу десятки полицейских.