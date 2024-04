Нью-Йорк, США, 6 октября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Американская певица Тина Тёрнер стала последней артисткой, продавшей права на свой бэк-каталог — новая сделка с BMG, как сообщает портал NME, стоит более 300 миллионов долларов (225 миллионов фунтов стерлингов).

Les Zg Тина Тёрнер

За последний год множество артистов продали свои права на использование своей музыки, в том числе такие, как Боб Дилан, чья собственность на более чем 600 песен, охватывающих период почти шести десятилетий, была продана Universal Music Group также за 225 миллионов фунтов стерлингов. Новая сделка Тёрнер является крупнейшей из когда-либо заключенных с одним исполнителем издательством BMG, и включает в себя хит-синглы «What's Love Got to Do With It» и «Better Be Good to Me» наряду с правами на имя, образ и изображение Тёрнер.

Ранее в этом году Тина Тёрнер выпустила новый фильм о своей карьере «Тина», который, как сообщается, стал ее последним публичным проектом.