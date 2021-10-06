Барселона, Испания, 6 октября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. 5 октября издание Diario Sportсообщило, что в зимнее трансферное окно руководство каталонской «Барселоны» сможет потрать 20 миллионов евро на усиление состава.

Флаг ФК «Барселона»

В летнее трансферное окно состав «сине-гранатовых» пополнили Серхио Агуэро (свободный агент из «Манчестер Сити»), Эрик Гарсия (свободный агент из «Манчестер Сити»), Юссуф Демир (аренда из «Рапида»), Мемфис Депай (свободный агент из «Лона») и Люк Де Йонг (аренда из «Севильи»). При этом руководство «Барселоны» не смогло устранить финансовые проблемы клуба и переподписать контракт с Лионелем Месси.

На данный момент «Барселона» с тремя победами и двенадцатью очками занимает лишь девятое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона 2021/22.