Гамбург, Германия, 6 октября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Власти немецкого Гамбурга запретили уличным ресторанам использовать обогреватели из-за угрозы, создаваемой ими для экологии, сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на издание Die Welt.

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Уточняется, что такие уличные обогреватели для ресторанов на открытом воздухе были запрещены в Гамбурге и ранее, но из-за пандемии коронавируса городские власти временно разрешили их использовать, чтобы посетители могли сидеть за столом на свежем воздухе.

Сроки этого временного разрешения истекали в этом году, поэтому представители партии ХДС в региональном парламенте обратились с инициативой о его продлении. Однако депутаты от партии социал-демократов и «Зелёных» в парламенте Гамбурга отклонили их инициативу.

«Отклонение нашей заявки правительственными парламентскими группами непостижимо», — заявил представитель ХДС в Гамбурге по торговле и туризму Давид Эркалп.

По его мнению, такая инициатива могла бы помочь привлечению новых посетителей в рестораны в Гамбурге во время пандемии.