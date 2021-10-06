Идлиб, Сирия, 6 октября, 2021, 23:08 — ИА Регнум. О гибели военнослужащего Сирийской арабской армии под огнём снайпера боевиков сообщил 6 октября журналистам замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

TUBS Провинция Идлиб на карте Сирии

По данным ЦПВС, сириец погиб в провинции Идлиб. Снайпер вёл обстрел из района населённого пункта Мизнас по позициям САА в районе населённого пункта Кафер-Халаб.

В общей сложности, отмечает российский представитель, в зоне деэскалации «Идлиб» за сутки 5 октября боевики осуществили 11 обстрелов позиций сирийских правительственных войск.