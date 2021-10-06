Москва, 6 октября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. 6 октября 34-летний центральный полузащитник Денис Глушаков покинул базу национальной сборной России и вернулся в расположение подмосковных «Химок». Футболист не сможет помочь команде Валерия Карпина из-за повреждения. Вместо Глушакова в сборную был вызван 21-летний футболист «Ростова» Данил Глебов.

(сс) Steindy (talk) Денис Глушаков

В текущем сезоне Денис Глушаков принял участие в десяти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами (три — с пенальти).

Также вместо полузащитника «Монако» Александра Головина в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 был вызван футболист ЦСКА Ильзат Ахметов.

Ранее за сборную России отказались выступать фланговый атакующий защитник ЦСКА Марио Фернандес и форвард санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба.