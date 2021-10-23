23 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Алексей Соколов, , 12:15 — REGNUM Белый дом предупредил, что отказ республиканцев голосовать за повышение потолка госдолга страны угрожает национальной безопасности страны и имеет широкие «последствия» для семей военнослужащих. Fox News добыл меморандум Белого дома от 6 октября, в котором изложены «последствия дефолта» для США.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас не время подрывать доверие к способности США управлять страной. Если США объявят дефолт по своим обязательствам, последствия скажутся на нашей национальной безопасности и семьях военнослужащих», —говорится в меморандуме Белого дома. Также утверждается, что если США объявят дефолт и больше не смогут выплачивать долги, это может «подорвать нашу национальную безопасность и международный авторитет». «Федеральное правительство ежегодно выплачивает зарплату 2,1 миллиона военнослужащих. Если США объявят дефолт, выплата жалования может быть приостановлена или вообще не производиться», — предупредил Белый дом и добавил, что «дефолт рискует подорвать доверие к Соединенным Штатам за рубежом, как к мировой резервной валюте, так и к партнеру по экономике и национальной безопасности».

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин ранее предупредил, что дефолт США «подорвет экономическую мощь, на которой зиждется наша национальная безопасность».

Ллойд Джеймс Остин III U. S. Central Command

Американские интернет-пользователи бурно обсудили риски под соответствующей публикацией Fox News.

«Может быть, оставаться в рамках бюджета, который установлен, было бы более ответственным решением, чем увеличивать лимит долга каждый раз, когда появляется специальный проект, вызывающий у демократов особые интересы, потому что за счет него в их карманы попадает больше денег», — отмечает CPNY65.

«Я больше беспокоюсь о том, что правительство расширяет свои полномочия, чтобы заглянуть в каждый банковский счет», — отвечает MRT2020.

«Этого не произойдет. Подумайте, сколько существует расчетных счетов. Мне все равно, посмотрят ли они на мой счет. Деньги поступают, деньги выходят. Никаких проблем. Я согласен, что это было бы чрезмерным вторжением в частную жизнь, но я не думаю, что это произойдет», — объясняет Smooch.

«Это будет угрожать национальной безопасности — говорит президент, который разрешил сотням тысяч НЕЛЕГАЛЬНЫХ иностранцев пересечь границы США», — отмечает QuitFreakingOut.

«Проблема заключается в том, что демократы не хотят публично заявлять, на сколько им придется повысить лимит долга. Мы уже подняли его на $5 трлн, а они хотят добавить $1,2 трлн на инфраструктуру и $3,5 трлн на другие вещи, которые они называют инфраструктурой», — указывает cfpcowboy.

«Вы замечали, что всякий раз, когда они не получают желаемого, они говорят, что это угрожает армии, полиции, пожарной охране и другим важнейшим службам, но они даже не задумываются о том, что все эти вещи могли бы продолжать финансироваться, если бы они сократили свои «социальные» программы?» — интересуется jjmurray739.

Американские солдаты U.S. Army

«Согласен, стоит сократить расходы. Мы, обычные люди, не можем тратить больше, чем у нас есть, а затем просить наши компании по кредитным картам увеличить наш лимит, когда мы исчерпали его, только для того, чтобы снова увеличить его и сделать ту же просьбу. Правительство должно быть более ответственным и перестать тратить деньги, которые они крадут у нас!» — отвечает MonkeyBarrel.

«Забавно, что при рекордных налоговых поступлениях и бюджете, который был утвержден и отработан в прошлом году, они вдруг не могут оплатить свои обязательства», — подмечает timesrchangin'127.

«Давайте поговорим о реальных угрозах нашей национальной безопасности. Как насчет нашей открытой южной границы. Это угроза нашей национальной безопасности. Как насчет того, что не проверяются все афганцы, прибывающие в эту страну. Это угроза нашей национальной безопасности. Как насчет того, что уровень преступности в стране резко вырос из-за демократов-социалистов. Это угроза нашей национальной безопасности», — указывает AlSharptonofBS.

«Мы не можем позволить себе финансировать наши вооруженные силы, пока не увеличим наши займы до более чем $26 трлн, но мы можем позволить себе оставить боевикам оборудование на миллиарды», — возмущается thetired.

«Мы не можем позволить себе увеличить расходы на $3,5 трлн. Вооруженные силы ВАЖНЫ и не могут быть потеряны. Самой большой угрозой нашей национальной безопасности является тот факт, что Байден не знает, как использовать вооруженные силы, и обычно ставит их под удар, сковывая их, вместо того чтобы высвободить их для нашей защиты», — считает 1911¤trp.

«Бюджет? Это слово Вашингтон не использовал уже несколько десятилетий, и ему пришлось бы найти словарь, чтобы узнать, что оно означает», — иронизирует clutchcargo409.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дорогие демократы, это на 100% ваша вина. Партия республиканцев не сможет остановить это, даже если захочет, так что если вы не поднимите лимит долга, это ВСЕ на вас. Прекратите играть в политику с вещами, которые, как вы «утверждаете», так важны», — советует BufordT.

«Итак, теперь демократы обеспокоены нашей национальной безопасностью. Это после того, как они впустили в нашу страну тысячи невакцинированных нелегалов, членов банд, картелей, непроверенных афганцев!» — восклицает fcpatriot843.

Как сообщало ИА REGNUM, отчет двухпартийного политического центра США показал, что в период с 15 октября по 4 ноября у федерального правительства могут закончиться денежные средства, что приведет к долгам по таким разным статьям, как социальное обеспечение и зарплаты военных. Этот отчет, опубликованный 24 сентября, указал на даты, когда Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своему долгу, если лимит государственного долга не будет повышен.

Отметим, что лимит ограничивает возможности правительства занимать деньги для оплаты своих счетов. Экономисты предупреждают, что спор внутри Конгресса может привести Соединенные Штаты менее чем через месяц к тому, что станет катастрофическим экономическим шоком.