Нью-Йорк, США, 6 октября 2021, 22:56 — REGNUM Кризис в Эфиопии усугубился, и это было понятно давно, заявил 6 октября на заседании СБ ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш.
Он пояснил, что в ряде эфиопских штатов люди недоедают. Например, в Тыграе на грани голода находятся порядка 500 тысяч человек. Есть проблемы с продовольствием и в Афаре, и в Амхаре.
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